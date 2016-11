Amsterdam past beleid coffeeshops aan

AMSTERDAM - Amsterdam gaat het beleid rondom de sluiting van coffeeshops aanpassen. Voorheen werd een coffeeshop direct voor onbepaalde tijd gesloten als deze werd beschoten, maar eigenaars die een reeks maatregelen treffen en informatie delen met de politie worden tijdelijk ontzien, schrijft de gemeente in een verklaring. De hoop is dat met het aangepaste beleid een einde kan worden gemaakt aan de reeks beschietingen van coffeeshops.

Door ANP - 9-11-2016, 10:54 (Update 9-11-2016, 10:54)

Ondernemers moeten een verklaring ondertekenen waarin ze beloven een camerasysteem te installeren. Ook moeten ze na een eventuele beschieting zélf de zaak een week sluiten. Daarmee moet de rust terugkeren en kan politieonderzoek worden verricht. De ondernemer moet informatie die belang is voor het onderzoek met de politie delen.

Het afgelopen jaar is in totaal tien keer op een coffeeshop geschoten. Vooral de afgelopen twee maanden is het vaak raak. ,,Er kan sprake zijn van afpersing van eigenaren, maar ook een doelbewuste poging om de concurrentie uit te schakelen", zei de politie eerder tegen De Telegraaf.