ANP Rutte verwacht voortzetting samenwerking

DEN HAAG - Premier Mark Rutte gaat ervan uit dat de nieuwe Amerikaanse regering ,,op basis van de gedeelde waarden en uitgangspunten de samenwerking met Nederland en de rest van de wereld zal voortzetten, in lijn met de sterke Amerikaanse traditie''.

Door ANP - 9-11-2016, 11:04 (Update 9-11-2016, 11:12)

Rutte laat dat weten in een eerste reactie op de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. De samenwerking is nodig op veel terreinen, van het bestrijden van terrorisme en klimaatverandering tot het werken aan onze welvaart, aldus Rutte. ,,De handel- en investeringsrelatie met de VS levert ons land heel veel banen op. Ik kijk er naar uit om de goede samenwerking voort te zetten met de nieuwe Amerikaanse regering.”

De premier wenst Trump ,,van harte geluk met zijn uitverkiezing.'' Als bondgenoten en gelijkgezinde partners werken Nederland en de Verenigde Staten nauw samen aan een veilige en welvarende wereld, aldus Rutte. Hij wijst erop dat Nederland en de VS al heel lang sterke historische banden hebben.