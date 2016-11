Omwonenden kerk Weesp nog niet terug

WEESP - De bewoners van vier woningen direct naast de kerk in Weesp die dinsdag in brand vloog, mogen nog niet terug naar huis. Dat heeft de gemeente Weesp bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen.

Door ANP - 9-11-2016, 11:24 (Update 9-11-2016, 12:02)

Dinsdagavond brak er brand uit in de toren van de Laurentiuskerk aan de Herengracht. Een deel van de torenspits stortte in. Toen de brand uitbrak, werden woningen rondom de kerk ontruimd. De meeste omwonenden konden 's nachts alweer naar huis, maar voor de bewoners van vijf woningen gold dat niet. Eén gezin kon woensdag terugkeren, maar vier andere gezinnen moeten nog wachten, omdat nog niet duidelijk is of de kapconstructie van de kerk stabiel is.

Voor het blussen van de brand werd de hulp ingeroepen van de brandweer Haaglanden. Die beschikt over een kraan die kan worden gebruikt om op grote hoogte te blussen. De kerktoren was 65 meter hoog. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat dinsdag werkzaamheden werden verricht in de toren. Mogelijk is daarna kortsluiting ontstaan.

De kerk was al twee jaar niet meer in gebruik als gebedshuis. Een lokale ondernemer wilde van de kerk een hotel maken. Hij is aangeslagen door de brand. De gemeente wil dat er snel werk wordt gemaakt van het herstel. ,,De Laurentiuskerk is een gezichtsbepalend monument in Weesp waar door inwoners veel waarde aan wordt gehecht", aldus waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove.