'Heerlen krijgt het meest van Rijksoverheid'

GRONINGEN - Net als vorig jaar is de Rijksoverheid via diverse uitkeringen het meest kwijt aan inwoners van Heerlen. De Limburgse gemeente ontvangt per inwoner 3499 euro. Dat is ruim driekwart meer dan het landelijke gemiddelde van 1974 euro, aldus het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen woensdag.

Door ANP - 9-11-2016, 11:58 (Update 9-11-2016, 11:58)

Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum ontvangen het minst, met minder dan 1000 euro per inwoner. Heerlen krijgt relatief veel geld wegens de zwakke sociale structuur en de centrumfunctie van de stad met de daaraan verbonden hoge kosten. Daarnaast zijn de huizen in Heerlen minder waard, waardoor de onroerendezaakbelasting minder opbrengt.

Vooral grote gemeenten en gemeenten in Noordoost-Groningen, Noord-Friesland en Zuid-Limburg krijgen naar verhouding veel geld van Den Haag.