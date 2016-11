Woningen Ede ontruimd wegens explosieven

ANP Woningen Ede ontruimd wegens explosieven

EDE - De politie heeft in Ede heeft woensdagavond uit voorzorg zes huizen ontruimd, nadat in een woning aan de Veenderweg een kleine hoeveelheid mogelijke explosieven was aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse. De straat is afgesloten.

Door ANP - 9-11-2016, 16:17 (Update 9-11-2016, 19:24)

De politie vond de explosieven tijdens een onderzoek in verband met de dood van een negentienjarige vrouw die dinsdag in een woning aan de Agnietendaal in Ede werd gevonden. Woensdag hield de politie een twintigjarige man uit Ede aan.

De politie gaat er vanuit dat de jonge vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Onderzoek leidde naar de twintigjarige man. De relatie tussen hem en het slachtoffer is nog niet helder. Ook over het motief zijn er nog vraagtekens.