Rutte: vervolging Joden blijven herdenken

AMSTERDAM - Het is nodig de vervolging van Joden te blijven herdenken. Dat zei premier Mark Rutte woensdag in Amsterdam bij de herdenking van de pogrom tegen Joden in de nacht van 9 op 10 november 1938 in nazi-Duitsland, de zogenoemde Kristallnacht.

Door ANP - 9-11-2016, 18:02 (Update 9-11-2016, 18:02)

,,Door te herdenken bewijzen wij eer aan de slachtoffers van toen. Maar we spreken ook uit dat we waakzaam zijn in het hier en nu tegen antisemitisme, discriminatie en onverdraagzaamheid'', aldus Rutte in zijn toespraak in de Portugese synagoge. Hij wees op de spreekkoren in voetbalstadions, de bekladding van synagoges en de dreigementen tegen Joden en Joodse organisaties.

,,Kristallnacht waarschuwt ons: we mogen het nooit gewoon gaan vinden. Want in het kleine en gewone, in de gewenning aan steeds een stap verder, daarin schuilt het grootste kwaad'', aldus Rutte.