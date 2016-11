Bedrijven moeten vogels binnenhouden

DEN HAAG - Voor heel Nederland is woensdag een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft dat bekendgemaakt.

Door ANP - 9-11-2016, 19:22 (Update 9-11-2016, 19:22)

De maatregel wordt volgens Van Dam uit voorzorg genomen omdat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels besmettelijke vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. Ook in Nederland zijn dode wilde watervogels aangetroffen. Mogelijk hadden die ook deze hoogpathogene vogelgriep. Deze dieren worden verder onderzocht.