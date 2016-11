Roelvink onkent online zetten seksfilmpje

ANP Roelvink onkent online zetten seksfilmpje

SCHIPHOL - Dave Roelvink geeft toe dat hij opnames heeft gemaakt van de seks die hij had met een meisje tijdens twee wilde feesten in de zomer van 2014. ,,Het was iets wat we allebei wilden, omdat we er geil van werden'', zegt hij in een verklaring die donderdag voorbij komt bij de behandeling van zijn proces bij de rechtbank op Schiphol. Ook een vriend filmde de twee. De beelden doken uiteindelijk online op, maar daar heeft de dj en zoon van zanger Dries naar eigen zeggen niks mee te maken.

Door ANP - 10-11-2016, 10:30 (Update 10-11-2016, 13:19)

,,Het is voor mij net zo erg als voor haar. Ik wil ook niet met sekstaferelen op internet.'' Roelvink erkent wel dat het ,,zou kunnen'' dat hij een filmpje naar ,,wat goede vrienden'' heeft gestuurd. Zijn vriend J. de S. beweert dat ook hij de beelden, die onder meer opdoken bij Shownieuws op SBS, niet naar buiten heeft gebracht. Als de rechter hem wat reacties op Snapchat voorhoudt die wel degelijk over een seksfilmpje op zijn account gaan, zegt hij zich dit niet te herinneren. ,,Ik zet zoveel op Snapchat, ik zou het niet meer weten.'' Op de vraag van de rechter of het meisje wist dat hij opnames maakte, zegt hij: ,,Ik heb niet aangegeven dat ik aan het filmen was. Maar ik had mijn telefoon bij de hand en maakte de hele avond al foto's en filmpjes.''

De afterparty's, die op twee dagen achter elkaar waren en tot diep in de volgende ochtend duurden, vonden plaats in de villa van de ouders van het meisje in het Noord-Hollandse Burgerbrug. De feesten eindigden uiteindelijk in een chaos. Na afloop bleek er voor tienduizenden euro's aan spullen weg te zijn, waaronder horloges, oorbellen, ringen, kleding, een iPad en autosleutels. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Roelvink en vier van zijn vrienden van de diefstal en heling ervan. Allemaal ontkennen ze dit. Op verdachte appjes die de rechter ze voorhoudt, beroepen ze zich op hun zwijgrecht. Over die berichten zegt de voorzitter van de rechtbank: ,,dit kan voor een buitenstaander geïnterpreteerd worden als een groep vrienden die spullen probeert weg te maken''.

Roelvink is niet bij de zitting aanwezig omdat hij een mediacircus vreesde. Dat geldt ook voor een andere verdachte. Van massale belangstelling van de pers is echter donderdag geen sprake.