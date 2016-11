Knoops blijft Wilders bijstaan

DEN HAAG - Geert-Jan Knoops blijft politicus Geert Wilders bijstaan in het strafproces tegen hem. Na het afgewezen wrakingsverzoek vorige week, overwoog Knoops zijn handen van het proces af te trekken omdat hij geen vertrouwen meer had in een eerlijk proces. ,,Na ampel beraad zal de verdediging verder deelnemen aan het proces, om ten minste een volwaardig hoger beroep veilig te kunnen stellen'', schrijft de advocaat van de PVV-leider donderdag in een brief.

Door ANP - 10-11-2016, 10:50 (Update 10-11-2016, 10:50)

De wrakingskamer oordeelde afgelopen vrijdag dat Elianne van Rens kan aanblijven als rechter in de zaak over de 'minder-Marokkanen'-uitspraken van de PVV-leider. Knoops had de dag daarvoor verzocht de rechter te vervangen omdat zij volgens hem blijk had gegeven van vooringenomenheid bij ondervraging van getuige-deskundige Paul Cliteur.

Het proces gaat 14 november verder.