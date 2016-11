Inspecteurs controleren kippenboeren

DEN HAAG - Inspecteurs van de NVWA (de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) zijn donderdagochtend begonnen met inspecties bij pluimveebedrijven. Woensdag werd een ophok- en afschermplicht ingesteld voor deze bedrijven. Dat gebeurde uit voorzorg omdat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels besmettelijke vogelgriep is aangetroffen.

,,Er gaan speciale teams in pluimveedichte gebieden bij bedrijven langs om te controleren of pluimvee wordt binnengehouden. Maar wij hebben de indruk dat het wel goed wordt nageleefd, dat is in het belang van de bedrijven zelf'', zegt een woordvoerder van de NVWA.

Ook in Nederland zijn dode wilde watervogels aangetroffen. De dieren worden onderzocht of ze zijn doodgegaan door vogelgriep. In Nederland zijn er ongeveer 1600 pluimveebedrijven. De ophokplicht geldt niet voor hobbyboeren. ,,Maar het is verstandig als zij ook hun kippen binnenhouden'', aldus de woordvoerder van de NVWA.