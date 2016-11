Hof: e-boek uit bieb is net papieren boek

LUXEMBURG - Goed nieuws voor auteurs: de uitleen van e-boeken door openbare bibliotheken valt onder hetzelfde recht als papieren boeken. Dat betekent dat er per uitgeleende kopie net als bij gewone boeken auteursrechten over moeten worden betaald.

Door ANP - 10-11-2016, 11:43 (Update 10-11-2016, 11:43)

Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag in Luxemburg bepaald in een zaak die de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) in Nederland had aangespannen. De rechtbank in Den Haag had het Europese Hof om raad gevraagd omdat het uitlenen van digitale boeken door openbare bibliotheken nu niet onder het systeem voor traditionele boeken valt.

Om een e-boek te kunnen uitlenen, moesten de openbare bibliotheken nu steeds aparte licentieovereenkomsten afsluiten met de uitgevers, zonder dat zeker is dat de auteurs worden vergoed.