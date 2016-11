Tot 3,5 jaar geëist voor fraude kankerfonds

ANP Tot 3,5 jaar geëist voor fraude kankerfonds

AMSTERDAM - Tegen twee voormalige bestuursleden van een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker, is donderdag in de Amsterdamse rechtbank tot 3,5 jaar celstraf geëist. De bestuursleden worden verdacht van verdenking van verduistering en valsheid in geschrift.

Door ANP - 10-11-2016, 12:32 (Update 10-11-2016, 12:32)

De hoofdverdachte, een 43-jarige man uit Scherpenzeel, zou geld van de stichting Quality of Life, onder meer hebben gebruikt om de hypotheek, verbouwing en inrichting van zijn huis te betalen. In totaal zou er voor ongeveer zes ton zijn gefraudeerd.

Tegen een medeverdachte is door het OM wegens medeplichtigheid bij de verduisteringen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist.