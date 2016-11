Kamer wil 60 miljoen voor noodhulp

ANP Kamer wil 60 miljoen voor noodhulp

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het kabinet volgend jaar 60 miljoen euro vrijmaakt voor de alliantie van Nederlandse hulporganisaties die helpt bij humanitaire rampen. Een ruime meerderheid schaarde zich donderdagavond achter een motie van Joël Voordewind (ChristenUnie).

Door ANP - 10-11-2016, 22:22 (Update 10-11-2016, 22:54)

In de Dutch Relief Alliance werken twaalf organisaties samen waaronder CARE, Cordaid, Warchild en Oxfam Novib. Het verband werd in april 2015 in het leven geroepen en kreeg toen voor drie jaar 120 miljoen euro. Maar hiervan is nog maar 7,1 miljoen euro over.

Volgens de Kamer is aangetoond dat de alliantie efficiënt werkt. Ze richt zich vooral op langdurige crises zoals in Syrië en Irak. In opvangkampen rond en in deze landen een tekort is aan voedsel, medische hulp en onderwijs, aldus Voordewind.

Substantieel deel

PvdA, CDA, SP, GroenLinks, D66, SGP en Partij van de Dieren steunden de motie. Volgens de Kamer heeft Ploumen hiervoor ook geld. Zij is dit jaar namelijk enkele honderden miljoenen minder kwijt aan de opvang van eerstejaarsasielzoekers, die altijd uit haar begroting wordt betaald. Deze week werd bekend dat er dit jaar naar schatting 32.000 asielzoekers komen in plaats van de 58.000 waar eerder van werd uitgegaan.

Ook een motie van Roelof van Laar (PvdA) die vraagt een ,,substantieel deel'' van het geld dat overblijft van de asielzoekersopvang te bestemmen voor noodhulp volgend jaar, kreeg een meerderheid achter zich. Ook coalitiepartner VVD schaarde zich erachter.

Ploumen beloofde naar de wens van de Kamer te kijken bij de behandeling van de najaarsnota, die begin volgende maand verschijnt. Daarin worden de laatste aanpassingen van de begroting verwerkt.