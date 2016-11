Sittard koploper met woninginbraken

DEN HAAG - In de Limburgse gemeente Sittard-Geleen vinden naar verhouding de meeste woninginbraken plaats. Vorig jaar werd er 1100 keer ingebroken, ofwel twaalf inbraken per duizend inwoners. Gemiddeld in Nederland waren dat er vijf per duizend inwoners. Op Schiermonnikoog werd in 2015 niemand slachtoffer van een woninginbraak, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

11-11-2016

In de provincies Limburg en Noord-Brabant werd relatief vaak ingebroken. Naast Sittard-Geleen staan Maastricht, Zundert en Alphen-Chaam hoog in de lijst van gemeenten waar inwoners vaak last hebben van inbraak. Maar ook in de Randstad zijn mensen vaak slachtoffer van inbraak. In de noordelijke provincies liggen de cijfers lager.

Geweldsmisdrijven doen zich over het algemeen vaker voor in grotere steden dan daarbuiten. Vorig jaar vonden er gemiddeld 5,4 van dergelijke misdrijven per duizend inwoners plaats. In Amsterdam waren dat er tien per duizend en in Rotterdam, Eindhoven en Arnhem negen.

Alhoewel er in het noorden van Nederland weinig woninginbraken plaatsvinden, ligt het aantal geweldsmisdrijven in deze regio naar verhouding juist hoog, concludeert het CBS. Gemeenten als Assen, Vlagtwedde, Emmen, Oldambt en Delfzijl hebben relatief vaak te maken met geweldsmisdrijven.