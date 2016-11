Relatief weinig diabetespatiënten in Nederland

DEN HAAG - In Nederland zijn vergeleken met andere Europese landen relatief weinig mensen met diabetes, oftewel suikerziekte. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Alleen in Roemenië, Zweden, België, Oostenrijk, Denemarken, Letland en Litouwen is het aandeel inwoners van vijftien jaar of ouder met diabetes lager dan in Nederland. In Frankrijk is dit aandeel juist het hoogst.

Door ANP - 11-11-2016, 15:36 (Update 11-11-2016, 15:36)

Vorig jaar had bijna 12 procent van de Nederlanders obesitas (ernstig overgewicht). Ruim 17 procent van hen rapporteerde tevens diabetes, tegenover ruim 3 procent van de mensen zónder obesitas. Het CBS vroeg mensen of ze suikerziekte hebben en vroeg ook naar hun lengte en gewicht.

Obesitas is, net als ongezonde voeding, lichamelijke passiviteit en roken een risicofactor voor het krijgen van vooral diabetes type 2.