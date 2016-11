Arrestaties voor opruiende tekst sint-intocht

ANP Arrestaties voor opruiende tekst sint-intocht

ROTTERDAM - De politie heeft vrijdag twee mannen aangehouden die opruiende teksten over de sinterklaasintocht en de Zwarte Pietdiscussie hebben geuit op sociale media.

Door ANP - 11-11-2016, 15:47 (Update 11-11-2016, 15:47)

In Utrecht is een 26-jarige man aangehouden voor opruiing. In Amsterdam werd een 57-jarige man aangehouden voor opruiing en bedreiging. Beiden zitten vast voor onderzoek, liet de politie weten.

In aanloop naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis zaterdag monitort de politie verschillende informatiestromen waaronder die op sociale media. ,,In het geval van opruiende of bedreigende berichten, starten we gelijk een nader onderzoek. Zo ook in deze twee gevallen", aldus de politie.