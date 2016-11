Saakasjvili wil parlement Oekraïne in

ANP Saakasjvili wil parlement Oekraïne in

KIEV - Michail Saakasjvili, oud-president van Georgië, heeft vrijdag een nieuwe politieke partij opgericht in Oekraïne. Met de partij wil hij zo snel mogelijk het Oekraïense parlement in. Deze week trad Saakasjvili nog af als gouverneur van Odessa.

Door ANP - 11-11-2016, 16:38 (Update 11-11-2016, 16:38)

De voormalig president van Georgië, van 2004 tot 2013, wil ,,zo snel mogelijk en op een vreedzame manier" vervroegde parlementsverkiezingen. Op een persconferentie zei Saakasjvili dat zijn partij anders zal zijn dan de gevestigde orde. ,,Ons doel is om de zogenoemde politieke elite te veranderen. We brengen mensen in de politiek die willen werken voor hun land, niet voor hun partij, oligarch of eigen portemonnee." Hij ging door met felle kritiek op president Petro Porosjenko en diens onvermogen om hervormingen door te voeren. ,,Hervormingen en zijn welbevinden zijn op een of andere manier in tegenspraak met elkaar'', zei hij over de president.

Porosjenko benoemde Saakasjvili in mei 2015 tot gouverneur van de Zwarte Zeeregio. Toen Saakasjvili eerder deze week aftrad, beschuldigde hij Porosjenko ervan criminele groepen in Odessa te ondersteunen.