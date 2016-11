Ex-werknemers havenbedrijf in opspraak

ROTTERDAM - Drie ex-werknemers en een consultant van het containerbedrijf Short Sea Terminals in Rotterdam worden verdacht van valsheid in geschrift, verduistering, oplichting en witwassen. Justitie vermoedt dat de vier door middel van valse facturen hun werkgever voor meer dan 3 miljoen euro hebben opgelicht.

12-11-2016

Begin oktober heeft de FIOD in zeven woningen in de gemeente Westvoorne (twee), Almere (een) en Den Haag (vier). Daarnaast is in Rotterdam een consultancybureau doorzocht. Er is administratie in beslag genomen.

Het onderzoek naar de drie ex-werknemers en de consultant loopt volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie nog.