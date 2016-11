Man aangehouden bij intocht met messen

ANP Man aangehouden bij intocht met messen

MAASSLUIS - Bij de intocht van Sinterklaas in Maassluis is zaterdag een man aangehouden die messen bij zich had. Volgens de politie werd hij er bij hem een mes aangetroffen toen hij bij een van de controleposten werd gefouilleerd.

Door ANP - 12-11-2016, 13:55 (Update 12-11-2016, 13:55)

Op het bureau vonden agenten in zijn tas nog een kapmes.

De man werd gearresteerd vlak bij de plek waar de Sint zaterdagmiddag voet aan wal zette.