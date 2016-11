Intocht Maassluis trekt 20.000 bezoekers

ANP Intocht Maassluis trekt 20.000 bezoekers

MAASSLUIS - De intocht van Sinterklaas in Maassluis trok minder bezoekers dan verwacht. Circa 20.000 mensen woonden zaterdag de intocht bij en dat waren er ongeveer 5000 minder dan waar de organisatie op had gerekend. Burgemeester Edo Haan is niettemin blij: ,,De intocht is helemaal goed verlopen'', stelde hij vast.

Door ANP - 12-11-2016, 16:37 (Update 12-11-2016, 16:37)