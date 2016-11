Buma: neem je verlies over Oekraïnereferendum

VEGHEL - Het kabinet moet zijn verlies accepteren over de uitslag van het Oekraïne-referendum. ,,Doe je dat niet, dan oogst je nog meer verlies van vertrouwen in de politiek en nog meer cynisme tegenover Den Haag en Brussel'', aldus CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zaterdag op een congres van zijn partij in Veghel.

Door ANP - 12-11-2016, 17:28 (Update 12-11-2016, 17:28)

De kwestie ligt in zijn partij gevoelig. ,,Ook binnen onze eigen partij wordt er verschillend over gedacht", erkende hij.

Zo zou er bij de CDA-fractie in de Eerste Kamer wel steun zijn voor premier Mark Rutte om het associatieverdrag te redden. Hij wil via een verklaring bij het verdrag alsnog ,,recht doen'' aan de nee-stem van het referendum.

Het CDA is tegen referenda. Maar als het dan gebeurt ,,dan moet je dat ook fair doen, en als de uitslag tegenvalt, je verlies nemen", zei Buma. Het kabinet heeft de oppositie in de Eerste Kamer nodig omdat het daar geen meerderheid heeft.