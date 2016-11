Circa 200 aanhoudingen bij intocht Sint

ANP Circa 200 aanhoudingen bij intocht Sint

MAASSLUIS - In Rotterdam werden zaterdag circa 200 tegenstanders van Zwarte Piet aangehouden omdat ze een demonstratieverbod negeerden. In Maassluis werd een 31-jarige Pool opgepakt die een mes en een kapmes bij zich had. De landelijk intocht van de goedheiligman in het zwaarbeveiligde Maassluis verliep verder rustig. Het evenement trok naar schatting 20.000 bezoekers, 5000 minder dan verwacht. Burgemeester Edo Haan is tevreden. ,,De intocht is helemaal goed verlopen'', stelde hij vast.

Door ANP - 12-11-2016, 20:22 (Update 12-11-2016, 20:22)

De politie vond het mes toen de Poolse man bij een van de controleposten werd gefouilleerd. Het kapmes werd aangetroffen op het politiebureau in de tas van de man. Na zijn aanhouding verklaarde de man op weg te zijn geweest naar een vriend en niet voornemens te zijn om naar de intocht te gaan kijken.

In Maassluis waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de verwachte protesten van voor- en tegenstanders van Zware Piet uit de hand zouden lopen.

Geweld

Honderden politiemensen in uniform en in burger waren op de been, tientallen ME-busjes en een politiehelikopter werden ingezet. Daarnaast waren honderden vrijwilligers actief rond de landelijke intocht in de Zuid-Hollandse gemeente, waar een noodverordening was afgekondigd.

De politie hield in Rotterdam tientallen demonstranten aan die tegen Zwarte Piet wilden protesteren. Daarbij werd in enkele gevallen geweld gebruikt wegens verzet tegen de politie. Er was in de Maasstad een noodverordening van kracht wegens de massale politie-inzet in Maassluis.

Schikkingsvoorstel

,,We wilden de groep escorteren naar Maassluis, maar dat wilden de demonstranten niet. We hebben toen al gezegd dat er demonstratieverbod gold, maar dat negeerden ze'', verklaarde een politiewoordvoerder.

De arrestanten zijn naar het politiebureau in Maassluis gebracht en kregen daar een schikkingsvoorstel aangeboden. De inhoud van die strafbeschikking is mede afhankelijk van de vraag of verzet is gepleegd bij de aanhouding. De politie verwacht dat het merendeel van de demonstranten zaterdag op vrije voeten wordt gesteld. Een woordvoerster van Kick Out Zwarte Piet zei echter dat veel demonstranten het schikkingsvoorstel weigeren.