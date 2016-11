Vrijwel alle demonstranten Zwarte Piet vrij

ANP Vrijwel alle demonstranten Zwarte Piet vrij

ROTTERDAM - Van de 198 in Rotterdam aangehouden demonstranten tegen Zwarte Piet is zaterdagavond vrijwel iedereen heengezonden. Alleen een man die wordt beschuldigd van een poging tot zware mishandeling blijft nog vastzitten, meldde de politie.

Door ANP - 12-11-2016, 22:45 (Update 12-11-2016, 22:45)

De laatste zou hebben geprobeerd iemand voor een rijdende auto te duwen. Het slachtoffer van die actie bleef ongedeerd, aldus de politie.

De demonstranten werden zaterdagmiddag in Rotterdam opgepakt omdat zij een vrijdag ingestelde noodverordening zouden hebben genegeerd. De actievoerders van Kick Out Zwarte Piet besloten niet in Maassluis bij de nationale intocht van Sinterklaas tegen Zwarte Piet te protesteren, maar in de Maasstad. Dat werd niet toegestaan, waarna een massa-arrestatie volgde. Wegens verzet tegen aanhouding werden ook enkele rake klappen aan de arrestanten uitgedeeld.