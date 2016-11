Peiling: minieme verschuiving na winst Trump

DEN HAAG - In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond over de zetelverdeling in Den Haag stijgt de PVV 2 zetels (naar 29) en dalen VVD en CDA er eentje, naar respectievelijk 26 en 16. De peiling komt daags na de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president.

13-11-2016

Alle andere partijen blijven volgens de peiling op het zelfde zetelaantal als een week geleden. Dus onder meer GroenLinks op 15, SP op 13, PvdA op 10. VNL en DENK blijven allebei op 2 zetels. Daarmee staan VVD en PVV samen op 55 zetels, ongeveer net zoveel als VVD, CDA en D66 samen (57).