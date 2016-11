Maandag grootste supermaan sinds 1948

ANP Maandag grootste supermaan sinds 1948

ZEIST/HILVERSUM - Maandag is het de dag van de supermaan. Dat is een volle maan die dichter bij de aarde staat dan anders. De weerbureaus grijpen het verschijnsel aan om allerlei duizelingwekkende feiten te melden.

Door ANP - 13-11-2016, 10:58 (Update 13-11-2016, 10:58)

Een supermaan lijkt heel groot en verlicht: voor het oog 14 procent groter en 30 procent helderder, meldt Weeronline. Het gaat om de grootste supermaan sinds 1948. Weerplaza berekende dat de volgende keer dat de maan precies deze stand bereikt pas 25 november 2034 is.

Weeronline verwacht dat het verschijnsel in Limburg ,,met een beetje geluk tegen de avond'' is te zien. Om de supermaan te bewonderen is het het beste om direct rond de maanopkomst om 17:21 uur naar het noordoosten te kijken. Omdat die dan dichtbij objecten staat, zoals een boom of een gebouw, lijkt de maan veel groter. Dinsdagochtend rond 07.17 uur gaat ie weer onder. Ook dan lijkt de maan ineens een flink stuk groter.