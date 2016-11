Sinterklaas aangekomen in Amsterdam

Sinterklaas aangekomen in Amsterdam

AMSTERDAM - Sinterklaas is zondag met zijn roetveegpieten aangekomen in Amsterdam. Burgemeester Eberhard van der Laan ontving de goedheiligman die aanmeerde bij het Scheepvaartmuseum. Daar stapte de sint op zijn paard Amerigo om dwars door de stad richting de Dam te rijden.

13-11-2016

Omdat het Leidseplein helemaal op de schop ligt, moet Sinterklaas wel een andere route dan normaal nemen.

Het is de 78e intocht in de hoofdstad. Het is behoorlijk druk met toeschouwers in de binnenstad. Het openbaar vervoer rijdt hier en daar om, of minder.