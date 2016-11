Man in Oisterwijk thuis overvallen

ANP Man in Oisterwijk thuis overvallen

OISTERWIJK - Drie mannen zijn opgepakt omdat ze zaterdag een woning in Oisterwijk (Brabant) zouden zijn binnengevallen en de bewoner hebben mishandeld. De politie zoekt het motief in een zakelijk geschil. De Oisterwijkers zijn 43, 53 en 63 jaar.

Door ANP - 13-11-2016, 13:40 (Update 13-11-2016, 13:40)

Het trio drong het huis begin van de avond binnen en mishandelden de 29-jarige bewoner. De politie zag later dat de keuken flink overhoop lag. Het slachtoffer was duizelig, had een bloedneus en een grote bult op het voorhoofd. Volgens hem hadden de drie gedronken.