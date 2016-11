Weer schoten rond Amsterdamse coffeeshop

AMSTERDAM - Opnieuw is er in Amsterdam geschoten in de buurt van coffeeshop The Power in de Sarphatistraat. Een woning boven het pand werd maandagochtend vroeg beschoten door onbekenden. Volgens de politie zijn er geen gewonden en wordt gezocht naar de schutter.

De coffeeshop is al sinds eind mei dicht omdat die toen twee keer in korte tijd was beschoten. In februari was de zaak ook doelwit van kogels.

Het afgelopen jaar zijn in Amsterdam vaker coffeeshops beschoten. Vooral de afgelopen twee maanden is het raak.

Amsterdam liet onlangs weten het beleid rondom de sluiting van coffeeshops aan te passen. Voorheen werd een coffeeshop direct voor onbepaalde tijd gesloten als deze werd beschoten, maar eigenaars die een reeks maatregelen treffen en informatie delen met de politie worden tijdelijk ontzien. De hoop is dat met het aangepaste beleid een einde kan worden gemaakt aan de reeks beschietingen van coffeeshops.