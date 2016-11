Ex-omroepster Sazias nummer 2 op lijst 50PLUS

ANP Ex-omroepster Sazias nummer 2 op lijst 50PLUS

DEN HAAG - Ex-omroepster Léonie Sazias staat nummer 2 op de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Oud-CDA-staatssecretaris Martin van Rooijen komt meteen daarna. Ook een voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA staat hoog op de lijst: Gerrit-Jan van Otterloo op 5.

Door ANP - 14-11-2016, 13:35 (Update 14-11-2016, 13:35)

Dat maakte de partij maandag bekend. Eerder was de enige afgevaardigde van 50PLUS in de Tweede Kamer, Henk Krol, al tot lijsttrekker benoemd. In de peilingen staat de partij op forse winst, en worden negen tot elf zetels haalbaar geacht.

Léonie Sazias uit Hilversum leidt in die stad de zeskoppige Hart voor Hilversum-fractie in de gemeenteraad. Zij was omroepster en presentatrice van radio- en tv-programma's bij Veronica, AVRO, TROS en Omroep MAX.

Onder de eerste tien prijken verder onder anderen landelijk bestuurder van FNV Zorg&Welzijn Corrie van Brenk en journalist en publicist Emile Bode.

Alle kandidaten hebben toegezegd dat zij, mochten zij in de Kamer komen, bij een breuk met de fractie hun zetel teruggeven. Zij beloofden geen zetelroof te plegen. Deze verklaringen hebben een morele betekenis, benadrukt 50PLUS. De partij werd in 2014 gehalveerd toen Norbert Klein uit de fractie stapte.