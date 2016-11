Vermoorde zakenman 'werd afgeperst'

ZUTPHEN - De zakenman die in maart 2014 dood in een brandend chalet in Ermelo werd aangetroffen, werd afgeperst. Dat zei hoofdverdachte Janet S. maandag in de rechtbank in Zutphen.

De rechtbank trekt acht zittingsdagen uit voor de zaak die de 'Ermelose chaletmoord' is gaan heten. Het ontzielde lichaam van zakenman Ton Kuijf werd op 14 maart 2014 door de brandweer in het brandende chalet gevonden. Het geknevelde lijk was gewikkeld in plastic. De man bleek met een bijl en mogelijk een mes om het leven gebracht.

De 31-jarige Janet S. uit Kampen zit al 2,5 jaar vast op verdenking van moord. Ze kende de zakenman via een website voor seksafspraken. Medeverdachte Joyce N. wilde hem afpersen met een seksfilmpje, zei S. De hoofdverdachte bekende betrokken te zijn bij het wegmaken van het lijk, maar zegt de man niet te hebben gedood.

In de zaak staan vier verdachten terecht.