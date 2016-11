Arrestatie voor fatale schietpartij in 2001

ANP Arrestatie voor fatale schietpartij in 2001

BLADEL - Een bloedspoor heeft de politie geleid naar een verdachte van de schietpartij waardoor in 2001 in Bladel de 41-jarige Jan van Mosselveld werd gedood. De 35-jarige Belgische verdachte werd maandag aangehouden in een Belgische gevangenis, waar hij vastzit voor een andere zaak, maakte de politie bekend.

Door ANP - 14-11-2016, 15:30 (Update 14-11-2016, 15:30)

Van Mosselveld werd op 22 augustus 2001 in zijn woning in Bladel doodgeschoten bij een uit de hand gelopen ruzie. De politie ging destijds uit van meerdere daders. Een van de daders raakte gewond en zijn achtergebleven bloed leidde eind vorig jaar tot een match in de Belgische DNA-databank. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.