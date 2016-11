Getuige Zwart: Geert Wilders niet bestraffen

SCHIPHOL - PVV-leider Geert Wilders heeft volgens getuige-deskundige Tom Zwart door Europese regelgeving geen veroordeling te vrezen voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken.

Door ANP - 14-11-2016, 16:20 (Update 14-11-2016, 16:45)

Op de vraag of Wilders moet worden vrijgesproken of worden ontslagen van rechtsvervolging door de Haagse rechtbank, wil Zwart ,,geen ferme uitspraken doen uit respect voor de rechtbank''. Dat zei Zwart maandagmiddag in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp, waar de politicus wordt vervolgd voor zijn uitspraken in maart 2014.

In een uitgewerkt stappenplan legde hij uit dat volgens de wetsgeschiedenis, eerdere uitspraken en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) nauwelijks aanknopingspunten bestaan om Wilders te veroordelen. Volgens dat stappenplan moet de rechtbank zich wel buigen over de vraag of de eigenwaarde van Marokkanen is aangetast of dat zij in diskrediet zijn gebracht.

De Utrechtse hoogleraar mensenrechten meent dat de PVV-leider met het benoemen van Marokkanen een nationaliteit heeft bedoeld en geen 'ras'. Om die reden zou Wilders met zijn uitspraken vrijwaring genieten. Artikel 10 van het EVRM biedt volgens Zwart ,,een vrij ruime mate van bescherming voor de heer Wilders’’.

De uitspraken op de verkiezingsbijeenkomst in maart 2014 deed Zwart af als een grap. ,,Het zou mijn lol niet zijn, maar het is niet strafwaardig'', aldus de wetenschapper.