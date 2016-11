Weer verdachte vast voor dood agent Bonaire

ANP Weer verdachte vast voor dood agent Bonaire

KRALENDIJK - De politie heeft maandag op Bonaire weer een verdachte aangehouden voor de dood van een Nederlandse politieman op dat eiland. Het is volgens het Openbaar Ministerie de achtste verdachte die in verband met deze zaak is gearresteerd.

Door ANP - 14-11-2016, 17:43 (Update 14-11-2016, 17:43)

De 45-jarige agent, die sinds 2013 voor Korps Politie Caribisch Nederland werkte, werd op 18 augustus neergeschoten tijdens een vuurgevecht met criminelen. Hij was met een collega naar een woning gestuurd, na een melding dat daar een overval werd gepleegd. De agent overleed later in het ziekenhuis.