OM wil motorclub Bandidos verbieden

ANP OM wil motorclub Bandidos verbieden

UTRECHT - Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank van Utrecht gevraagd de motorclub MC Bandidos te verbieden. Dat zegt officier van justitie Oebele Brouwer van het Landelijk Parket in een interview met De Telegraaf.

Door ANP - 15-11-2016, 4:20 (Update 15-11-2016, 4:20)

Het OM vindt het bestaan van de club in strijd met de openbare orde. Het civiele verbod op de club geldt niet alleen voor de Nederlandse afdeling van de Bandidos, maar ook voor de internationale tak. Daarmee wil het OM voorkomen dat buitenlandse Bandidos hier actief zijn. ,,We bestrijden de clubs al veel langer op strafrechtelijk niveau. Maar dat is effectief tot een bepaalde grens. Je kunt namelijk alleen individuen aanpakken. Met een civiel verbod is het mogelijk de hele vereniging te verbieden”, legt Brouwer uit.

Volgens het OM plegen leden van de club gewelddadige en andere ernstige feiten, zoals de handel in drugs en wapens, intimidatie en afpersing. Daarnaast leveren de gevechten van de Bandidos met rivaliserende clubs een regelrecht gevaar op voor de openbare orde en veiligheid.