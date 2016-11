Opnieuw meer duurzame producten verkocht

DEN HAAG - Vorig jaar hebben consumenten voor het zesde jaar op rij meer duurzame producten gekocht. De verkoop steeg met 12 procent. Vooral de verkoop van duurzame eieren (plus 24 procent) en vis (plus 22 procent) zat in de lift.

Door ANP - 15-11-2016, 8:31 (Update 15-11-2016, 8:31)

Ook dier- en milieuvriendelijk geproduceerd brood, granen, gebak, vlees, thee en koffie gingen veel meer over de toonbank. Uitzondering op deze trend zijn duurzame dranken. Daar was een daling van 9 procent in de verkoop. Dat komt vooral omdat op de professionele markt, zoals de horeca, hiervan minder werd aangeboden.

Consumenten gaven vorig jaar 3 miljard euro uit aan duurzame producten, waarmee het marktaandeel toenam van 7 naar 8 procent. Vooral in supermarkten wordt meer duurzaam gekocht. Daar liet de verkoop een stijging zien van 16 procent.

Biologisch

Ook is vorig jaar 10 procent meer uitgegeven aan producten met het keurmerk Biologisch. De omzet bedraagt hiervan ruim 1,3 miljard euro.

De cijfers staan in de Monitor Duurzaam Voedsel 2015. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat deze laat zien dat ,,steeds meer mensen bewust kiezen voor eten dat beter is voor de natuur, voor dierenwelzijn of voor hun gezondheid".