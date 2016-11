D66 en VVD: ongehuwde vader automatisch ouder

DEN HAAG - Ook ongetrouwde vaders moeten voortaan automatisch het ouderlijk gezag over hun kind krijgen. Het onderscheid tussen getrouwde en ongetrouwde vaders moet verdwijnen, vinden D66 en VVD. Ze dienen daartoe dinsdag een wetsvoorstel in dat een goede kans maakt te worden aangenomen.

Door ANP - 15-11-2016, 9:46 (Update 15-11-2016, 9:46)

Het is nu voor een vader die zijn ouderschap wil uitoefenen niet genoeg zijn kind te erkennen, aldus de twee partijen. Hij moet nog veel meer regelen, maar weet dat vaak niet. Als er dan iets naars tussen komt, zoals het overlijden van de moeder of een relatiebreuk, is het moeilijk het gezag over de opvoeding alsnog te verkrijgen.

Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) denken dat niet alleen ongehuwde vaders en duomoeders van hun voorstel profiteren, maar ook hun kinderen. Ieder kind is gebaat bij de verzorging door twee opvoeders, is de heersende mening.