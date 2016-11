Attracties Efteling tijd dicht voor onderhoud

ANP Attracties Efteling tijd dicht voor onderhoud

KAATSHEUVEL - Een groot aantal attracties in de Efteling is het komende halfjaar voor korte of langere tijd gesloten voor onderhoud. Sinds deze week zijn de Piraña en De Vliegende Hollander respectievelijk vierenhalve maand en tweeënhalve maand dicht. Pagode, Sneeuwwitje en Raveleijn zijn enkele weken niet voor het publiek toegankelijk.

Door ANP - 15-11-2016, 12:33 (Update 15-11-2016, 13:15)

Het onderhoud kan tegenwoordig niet meer uitsluitend gebeuren als het park gesloten is.

,,Vroeger waren we dicht van oktober tot en met maart, toen kwam de Winter Efteling in december en januari en sinds 2010 zijn we het hele jaar open'', aldus een woordvoerster van het park na berichtgeving dinsdag van het AD.

Ze verwijst naar de website waarop duidelijk staat vermeld wanneer bepaalde trekpleisters gesloten zijn en voor welke periode. ,,Mensen kunnen zo gemakkelijk eromheen plannen als ze per se naar een bepaalde attractie willen.''

Het park in Kaatsheuvel zegt daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met schoolvakanties.

Het onderhoud gebeurt over het algemeen zo veel mogelijk in de avonden en 's nachts. ,,Maar naast het regulier onderhoud gaan alle attracties gemiddeld een keer per drie jaar voor een lange periode dicht voor onderhoud. We besteden veel aandacht aan nieuwe attracties, maar minstens net zoveel aan de bestaande.''