ANP Fernando Ricksen wil weten waar geld is

ALKMAAR - Voormalig voetbalinternational Fernando Ricksen (40) wil van zijn voormalige echtgenote Graciela l'Ami weten waar het gezamenlijke vermogen is gebleven dat na hun echtscheiding in 2009 nog moet worden verdeeld.

Door ANP - 15-11-2016, 14:55 (Update 15-11-2016, 14:55)

Volgens Ricksen, die lijdt aan de dodelijke ziekte ALS, schuift de vrouw het geld van rekening naar rekening om het uit zijn zicht te houden. Dinsdag eiste zijn advocaat Ivo Sigmond voor de rechtbank in Alkmaar toegang tot het geld. Dat gebeurde op verzoek van L'Ami achter gesloten deuren.

Ricksen en L'Ami vechten al jarenlang een verbeten juridische strijd uit om het gemeenschappelijke vermogen, dat in totaliteit een bedrag van ruim 950.000 euro beloopt. Rechtbank en gerechtshof hebben inmiddels al aangegeven hoe het geld moet worden verdeeld, maar L'Ami is tegen de uitspraak van het hof in cassatie gegaan. De procedure bij de Hoge Raad loopt nog.