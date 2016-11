Vrijspraak voor doodschudden baby Jayden

DEN HAAG - De vader van de vijf weken oude baby Jayden is dinsdag wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van het vermeende doodschudden van zijn kind.

Door ANP - 15-11-2016, 15:17 (Update 15-11-2016, 15:17)

De Haagse rechtbank komt wel tot de conclusie dat baby is overleden door toedoen van toegebracht letsel, maar kan het doodschudden van Jayden niet wettig en overtuigend toeschrijven aan vader Brian H. (48). Daarvoor ontbreekt het bewijs, aldus de rechtbank.

Tijdens de zitting spraken de deskundigen elkaar tegen over de doodsoorzaak. Ook de vader zelf, werkzaam bij de marechaussee, ontkende stellig zijn eigen kind te hebben gedood. Hij verweet het Openbaar Ministerie, dat dertig maanden cel tegen hem eiste, een ,,onterechte tunnelvisie''. Volgens de aanklager was alleen de vader in de bewuste nacht bezig geweest met het verzorgen van zijn zoon.

De baby overleed in januari 2012, nadat het 's nachts levenloos was aangetroffen en met spoed naar het ziekenhuis was gebracht. Daar overleed Jayden een dag na de ziekenhuisopname. Het echtpaar is nog steeds bij elkaar en heeft inmiddels een tweede zoon.