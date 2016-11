Gelderland lijdt vier ton verlies op Giro

ARNHEM - De organisatie van de Giro D’Italia in Gelderland heeft een verlies geleden 400.000 euro. Ook leidde het wielerevenement in de Nederlandse provincie niet tot een hogere sportdeelname of meer sociale cohesie.

Door ANP - 15-11-2016, 16:24 (Update 15-11-2016, 16:24)

Dat is dinsdag duidelijk geworden uit een evaluatie van het evenement. Volgens de onderzoekers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) is het imago van Gelderland en de drie startgemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen op verschillende aspecten verbeterd.

,,Er is ook een positieve economische spin-off gerealiseerd van 8,4 miljoen euro’’, aldus de onderzoekers. Dat het evenement uiteindelijk 400.000 euro kostte komt volgens de onderzoekers omdat het bedrijfsleven in het begin te weinig bij de Giro betrokken was.