Van Gogh Museum noemt schetsen imitaties

AMSTERDAM - Een bij voorbaat al veelbesproken boek met 'verloren schetsen' van Vincent van Gogh, bevat volgens kenners van het Van Gogh Museum geen enkele tekening van de grote Nederlandse kunstenaar. Er staan volgens hen alleen imitaties van zijn tekenstijl in. Die conclusie trokken de deskundigen al jaren geleden, maar ze herhaalden ze dinsdag nog eens.

Door ANP - 15-11-2016, 16:46 (Update 15-11-2016, 16:46)

Aanleiding is de publicatie van het boek 'Vincent van Gogh. Het verloren schetsboek uit Arles' van kunsthistorica Bogomila Welsh-Ovcharov, waarin een schetsboek is opgenomen dat zij aan Van Gogh toeschrijft. Volgens haar uitgever biedt het een ,,verbluffende kijk op de veelzijdigheid van Van Goghs tekenkunst in de laatste maanden van zijn leven''. Maar de kenners van het museum, die de tekeningen in 2008 en 2013 beoordeelden, noemen ze ,,monotoon, onbeholpen en krachteloos''.

Ze vonden ook andere opmerkelijke zaken. Zo is bruine inkt gebruikt, terwijl Van Gogh destijds met zwarte en soms paarse inkt werkte. Ook is een andere papiersoort gebruikt en kloppen sommige voorstellingen simpelweg niet.