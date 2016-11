Gulden uit 1867 brengt meer dan een ton op

IJSSELSTEIN - Een zilveren gulden uit 1867 is dinsdagmiddag op een veiling afgehamerd op 104.550 euro. Niet eerder is zoveel geld betaald voor een Nederlandse munt, zegt veilinghuis MPO (Munten en Postzegel Organisatie). De koper en de verkoper willen anoniem blijven.

Door ANP - 15-11-2016, 17:12 (Update 15-11-2016, 17:12)

Met de opbrengst van ruim een ton is het oude record uit 2012 gebroken. In dat jaar telde een anonieme koper 76.260 euro neer voor het eerste kwartje van Nederland dat in 1817 werd geslagen.

De zilveren gulden van 1867 is zeer zeldzaam. Er zijn er maar drie van geslagen, twee voor de wereldtentoonstelling in Parijs in 1867, een derde munt werd geleverd aan een Rotterdamse koffiehandelaar die het kleinood aan een Amerikaanse handelspartner schonk.

Als de oorspronkelijke Nederlandse munteenheid nog had bestaan had de antieke gulden ruim 231.000 gulden opgebracht.