OM begint met requisitoir in zaak-Wilders

SCHIPHOL - Het Openbaar Ministerie begint woensdagochtend in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp aan het requisitoir in de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders.

Door ANP - 15-11-2016, 18:13 (Update 15-11-2016, 18:13)

De officieren van justitie Wouter Bos en Sabina van der Kallen zullen ingaan op de vraag of Wilders schuldig is aan groepsbelediging en discriminatie op basis van zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken, gedaan in maart 2014.

De eis van het OM wordt in de loop van donderdagochtend verwacht.