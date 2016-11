Nederlanders met vliegtuigje weg uit Kaikoura

KAIKOURA - Circa zestig Nederlanders die door de aardbeving in Nieuw-Zeeland van afgelopen weekend waren gestrand, kunnen hun reis voortzetten. Hun reisbureau Travel Essence heeft een vliegtuigje gecharterd om ze op te halen uit Kaikoura. De populaire badplaats is afgesneden van de buitenwereld, doordat de weg erheen onbegaanbaar is geworden.

In groepjes van acht of negen personen worden de Nederlanders opgepikt en naar Blenheim of Wellington gebracht. Ze kunnen vervolgens zelf hun weg vervolgen. ,,De eerste groep is al geland, over een uur vertrekt de tweede vlucht'', vertelde een woordvoerder van de reisorganisatie dinsdag. ,,De mensen die vast hebben gezeten, zijn best relaxed en opgelucht. Ze wilden er gewoon uit.''

Toeristen die Kaikoura uit hun reisschema moesten schrappen, reageerden volgens hem veelal geïrriteerd en teleurgesteld. De badplaats is onder meer populair omdat in de zeeën in de omgeving walvissen en dolfijnen leven.