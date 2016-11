Werkdruk het hoogst voor zorgmedewerkers

ANP Werkdruk het hoogst voor zorgmedewerkers

DEN HAAG - Van alle arbeidssectoren ervaren werknemers in de zorg verreweg de hoogste werkdruk. Ook de emotionele belasting is hoger dan gemiddeld, blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van statistiekbureau CBS en onderzoeksinstituut TNO.

Door ANP - 16-11-2016, 2:21 (Update 16-11-2016, 2:21)

Ruim de helft van de werknemers in onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartspraktijken en de thuiszorg zegt vaak ,,heel veel werk'' te moeten verzetten. Daarnaast zegt 43 procent vaak ,,erg snel'' te moeten werken en 35 procent moet vaak ,,extra hard'' werken. Onder alle werknemers samen liggen deze percentages volgens de onderzoekers een stuk lager.

,,Werk kan niet alleen veel vergen doordat er vaak heel snel, veel of hard gewerkt moet worden, maar ook omdat het emotioneel zwaar is. In de gezondheids- en welzijnszorg is de emotionele belasting het hoogst van alle bedrijfstakken'', stellen de onderzoekers. Meer dan een kwart van de werknemers noemt het werk emotioneel veeleisend, ruim twee keer zo vaak als gemiddeld. Zorgmedewerkers vinden ook dat ze te weinig ruimte hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten.

De gezondheids- en welzijnszorg in Nederland telt bijna 1,2 miljoen werknemers. Het is een echte vrouwensector. Ruim acht op de tien van de werknemers is vrouw.