ANP 100.000ste elektrische voertuig de weg op

DEN HAAG - Nederland telt sinds woensdag 100.000 elektrische auto's en motorfietsen. Het aantal hybride en volledig elektrische voertuigen neemt een flinke vlucht, met afgelopen jaar een stijging van ruim 10 procent, maakte het ministerie van Economische Zaken woensdag bekend.

Door ANP - 16-11-2016, 8:11 (Update 16-11-2016, 8:11)

Van de elektrische voertuigen zijn er zo'n 12.000 volledig elektrisch. De rest heeft zowel een elektrische als een brandstofmotor. De populairste hybride auto is nog altijd de Mitsubishi Outlander. Van de auto's die helemaal elektrisch rijden is de Tesla S favoriet. Inmiddels zijn er meer dan 25.000 openbaar toegankelijke laadpunten.

Volgens het ministerie van Economische Zaken behoort Nederland met deze aantallen tot de top-vijf in de wereld. De werkgelegenheid in de sector nam in 2014 met een kwart toe, tot 3200 voltijdbanen.

Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken tonen de cijfers aan ,,dat het goed gaat met het elektrisch vervoer in Nederland''. De overheid, bedrijven en organisaties maken zich nu sterk voor de aanleg van nog meer meer oplaadpunten, aldus de minister. Vanaf 2020 is de elektrische auto zo aantrekkelijk dat de huidige belastingvoordelen kunnen worden afgebouwd, aldus Kamp.

Het kabinet ziet weinig in uitbreiding van de financiële ondersteuning aan kopers. Daarmee zijn hoge kosten gemoeid en de verwachting is volgens het kabinet dat het effect op nieuwe kopers beperkt zal zijn.