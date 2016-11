Recordbedrag voor schilderij De Kooning

ANP Recordbedrag voor schilderij De Kooning

NEW YORK - Een schilderij van de van oorsprong Nederlandse schilder Willem de Kooning (1904-1997) is dinsdag tijdens een veiling in New York voor omgerekend ruim 61 miljoen euro verkocht. Het was een veilingrecord voor de in Rotterdam geboren kunstenaar.

Door ANP - 16-11-2016, 8:13 (Update 16-11-2016, 8:13)

Het ging om het schilderij Untitled XXV uit 1977 dat te koop werd aangeboden door de vroegere premier van Georgië en miljardair Bidzina Ivanishvili. De opbrengst was veel meer dan de verwachte opbrengst van iets meer dan 37 miljoen euro. Het vorige veilingrecord voor een werk van De Kooning stond op ongeveer 30 miljoen euro.