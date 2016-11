Oss krijgt grootste mestverwerker

OSS - De provincie Noord-Brabant heeft een vergunning gegeven aan een coöperatie boeren die in Oss de grootste mestverwerker van Nederland wil bouwen. De installatie met een capaciteit van 500.000 ton drijfmest per jaar komt op een bedrijventerrein in de Brabantse plaats.

Door ANP - 16-11-2016, 11:39 (Update 16-11-2016, 11:39)

De initiatiefnemers wilden zich eerder vestigen in het buitengebied van Landhorst maar daar was veel weerstand van omwonenden. Op verzoek van de provincie wijken de veehouders uit naar het industrieterrein in Oss, maar ook daar kwam de buurt in opstand.

Bij inwoners van Oss bestaan zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid. Volgens de provincie wijst onderzoek uit dat de gezondheidseffecten in de directe omgeving zeer beperkt zijn.