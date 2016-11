Geert Wilders krijgt strafeis te horen

SCHIPHOL - PVV-leider Geert Wilders krijgt donderdag de strafeis te horen die het Openbaar Ministerie voor hem in petto heeft voor zijn gewraakte 'minder-Marokkanen'-uitspraak. Wilders staat terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Door ANP - 17-11-2016, 6:28 (Update 17-11-2016, 6:28)

Het OM was woensdag begonnen met het voordragen van het 190 pagina's tellende requisitoir. De aanklager liet al weten daar anderhalve dag voor nodig te hebben. Naar verwachting zal de eis donderdagochtend worden uitgesproken. Daarna is het woord aan de verdediging die met het slotpleidooi kan beginnen.

Wilders deed z'n omstreden uitspraak in een Haags café op 19 maart 2014, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vroeg zijn aanhangers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde 'minder', waarop Wilders antwoordde "Nou, dan gaan we dat regelen."

Vervolgd

In december van dat jaar besloot het OM dat Wilders hiervoor vervolgd moest worden. Op 18 maart dit jaar was de eerste zitting.

De rechtszaak wordt gehouden in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp.