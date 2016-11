Vrouw omgekomen in Amsterdam-Zuidoost

ANP Vrouw omgekomen in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM - Een nog onbekende vrouw is donderdagochtend in Amsterdam-Zuidoost om het leven gekomen. De politie houdt rekening met een misdrijf. Mogelijk is zij het slachtoffer geworden van een schietpartij.

Door ANP - 17-11-2016, 10:00 (Update 17-11-2016, 10:00)

De politie kreeg aanvankelijk een melding van een schietincident en trof de zwaargewonde vrouw aan op Maldenhof. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk is geschoten, zei een woordvoerder. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

Met een speurhond en een politiehelikopter wordt momenteel de omgeving doorzocht.